Михайлов о том, что ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы: «Рад победе. Увидели много плюсов в игре, есть и минусы. Все это наши тренеры взяли в проработку»

Борис Михайлов высказался о том, что ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы.

В финальном матче турнира московский клуб обыграл минское «Динамо» (3:2).

– Борис Петрович, поздравляем с победой родного ЦСКА!

– Спасибо. Скажу, что финал ЦСКА – Минск стал логичным итогом турнира, эти команды на полшага оказались впереди. Рад победе армейцев. Увидели много плюсов в игре красно-синих, есть и минусы. Работа только начинается, весь сезон впереди.

– Что отметили в игре ЦСКА?

– В первую очередь это вопрос к тренерскому штабу. Все моменты – как положительные, так и отрицательные – наши тренеры увидели и взяли в проработку. Для этого и нужны предсезонные турниры.

– Показалось, что удается оживить атаку ЦСКА – например, Гурьянова, забившего гол в финале. И еще ярче провел решающий матч Коваленко, сделавший дубль.

– Еще рано кого-то хвалить, давайте подождем с личными оценками до старта сезона. Могу сказать одно – когда Коваленко при счете 2:2 готовился к буллиту, я знал, что этот парень забьет, – сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА .