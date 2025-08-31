Светлов о «Торпедо»: «Состав проверенный, стиль игры был выработан. Имеет смысл его развивать, а не уходить в крайности, наверное»

Сергей Светлов оценил игру «Торпедо» в предсезонных матчах.

– «Торпедо» немного огорчило.

– Чем?

– Нижний Новгород ищет свой стиль, пока видны крайности. В контрольном матче со «Спартаком » нижегородцы сделали акцент на атаке, а вот с «Динамо », наоборот, сыграли консервативно.

Не совсем понятно, чем вызваны такие перепады. Состав у «Торпедо » проверенный, есть опытные мастера и талантливая молодежь. В общем-то стиль игры команды в последние годы был выработан. Наверное, имеет смысл его развивать – а не уходить в крайности, – сказал олимпийский чемпион.