Светлов о «Торпедо»: «Состав проверенный, стиль игры был выработан. Имеет смысл его развивать, а не уходить в крайности, наверное»
Сергей Светлов оценил игру «Торпедо» в предсезонных матчах.
– «Торпедо» немного огорчило.
– Чем?
– Нижний Новгород ищет свой стиль, пока видны крайности. В контрольном матче со «Спартаком» нижегородцы сделали акцент на атаке, а вот с «Динамо», наоборот, сыграли консервативно.
Не совсем понятно, чем вызваны такие перепады. Состав у «Торпедо» проверенный, есть опытные мастера и талантливая молодежь. В общем-то стиль игры команды в последние годы был выработан. Наверное, имеет смысл его развивать – а не уходить в крайности, – сказал олимпийский чемпион.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости