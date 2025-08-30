Ларионов о молодых игроках СКА: «Они должны видеть, что их ценят, любят и дают шанс. Молодежь начинает оттаивать и расти, но это только начало»

Игорь Ларионов оценил важность молодых игроков в СКА.

– Вчера вы обыграли «Автомобилист» молодежным составом. Может, вам не нужно столько именитых игроков?

– Есть такая фраза: когда закрывается одна дверь, открывается другая. Для молодежи в нашей обойме это был хороший опыт и урок. Они усваивают наш план, стиль игры.

Сезон длинный, будут травмы, потери. Ребята, которые прошли с нами подготовку, будут готовы всегда подключиться. Рад, что ребята внесли огонек, искру в нашу игру.

В долгом сезоне надо иметь не то что план Б, но улучшенный план А. Мы рады, что они сыграли удачно. Но опыт высококвалифицированных игроков неоценим. Не сомневаюсь, что сплав молодости и опыта сделает команду сильнее, интереснее и успешнее.

– Какое ощущение от молодежи, насколько она зрелая?

– Всегда хочется, чтобы они приходили на арену, в зал, в раздевалку с улыбкой. Сейчас к молодежи нужен такой подход. Они должны видеть, что их ценят, любят и дают им шанс.

Мы видим, как они начинают оттаивать и расти. Это только начало. Думаю, это будет продолжаться в течение всего сезона, – передает слова Игоря Ларионова корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

Голдобин о СКА: «Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет. Прошел тренировки, все тесты сделал на отлично»