«Сан-Хосе» сможет остаться в городе как минимум до 2051 года. Городской совет единогласно одобрил сделку по реконструкции арены и продлению ее аренды

«Сан-Хосе» сможет остаться в городе как минимум до 2051 года.

Городской совет Сан-Хосе единогласно одобрил сделку по реконструкции арены «Шаркс» и продлению ее аренды.

Мэр города Мэтт Мэхэн и 10 других членов совета проголосовали за решение, согласно которому город выделит 325 миллионов долларов на реконструкцию арены домашней арены «Шаркс» SAP Center (объект находится в собственности муниципалитета).

Еще 100 млн долларов выделит владелец клуба Гассо Платтнер. За последние 10 лет он уже вложил более 100 млн долларов в модернизацию арены.

В соответствии с договором, «Сан-Хосе » обязуется не выходить из договора аренды арены до июня 2051 года. Предусмотрены штрафные санкции в том случае, если команда покинет город.

Кроме того, город и клуб условились начать планирование строительства новой арены не позднее сентября 2027 года.

Напомним, что «Шаркс» выступают в НХЛ с 1991 года. Действующая арена клуба была введена в эксплуатацию в 1993 году.