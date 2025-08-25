«Адмирал» расторг контракты с Мариным и Поповым по соглашению сторон

«Адмирал» расторг контракты с Марком Мариным и Егором Поповым.

Договоры прерваны по соглашению сторон. Ранее оба хоккеиста прошли через список отказов, откуда их не забрал ни один клуб Фонбет чемпионата КХЛ.

Попов пришел в «Адмирал» в конце июня 2025 года. Клуб выменял форварда у «Трактора» за денежную компенсацию. В прошлом сезоне он провел за челябинцев 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Марин перешел в дальневосточный клуб из «Северстали» в результате обмена по ходу прошлого сезона. За «Адмирал » он провел 22 матча в регулярном чемпионате и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 9».

Аверкин о составе «Адмирала»: «Спасибо Житкову за работу, наследие нормальное. Главная проблема – короткая лавка. Нам не хватает двух нападающих и одного защитника»