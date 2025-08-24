Буше о Гуляеве после дубля «Северстали» в Кубке Блинова: «Не стоит давить на него сравнениями с Макаром, это другой уровень. Нужно расти в своем темпе, быть собой»

Ги Буше высказался о потенциале Михаила Гуляева.

«Авангард » сегодня уступил «Северстали » по буллитам в решающем матче FONBET Кубка Блинова (3:4). Защитник омичей Гуляев сделал дубль.

– Гуляев сделал дубль. Видите ли его потенциал игры в НХЛ? Соответствует ли он стилю Макара?

– Не думаю, что стоит оказывать на него такое давление сравнениями с Макаром. Это абсолютно другой уровень. А у Гуляева есть потенциал быть собой. Когда начинаешь сравнивать молодых игроков с кем-то, кем они не являются, это часто убивает их. Ему нужно расти в своем темпе, быть собой.

Это абсолютно разные типы защитников. Как в американском футболе – есть квотербек и раннинбек. Макар – квотербек. Гуляев – раннинбек. Это разные стили.

Неважно, речь о Гуляеве или другом защитнике: чтобы заиграть в НХЛ – даже если речь об атакующем защитнике, – нужно совершать силовые приемы, блокировать броски и выдавливать соперника с пятака. Это основы, которые позволят получить шанс в НХЛ. Пока Гуляев находится в процессе развития.

У него отличная скорость, он классный парень, невероятно усердный. Он может создать момент из ничего. Но чтобы вырасти в защитника уровня НХЛ, нужно выполнять те вещи, о которых я сказал. Он знает это, мы разговаривали об этом. Это применимо к любому защитнику НХЛ – там придется защищаться против Маккиннонов, Макдэвидов и прочих.

Гуляев находится на пути к этому, он хочет учиться и становиться лучше. Я говорю не только о сегодняшней игре, а в целом. Он провел очень хороший лагерь, стал уже лучше, чем в прошлом году, стал еще увереннее. Мне нравится его рост. Мое давление на него – не выдача сравнений, а требование быть лучшей версией себя. Этого мы хотим от него, – сказал главный тренер «Авангарда».