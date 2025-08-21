Названная в честь Сергея Бобровского лошадь выиграла скачки.

Конь Бобровский выиграл скачки Skidmore Stakes в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, с призовым фондом 150 тысяч долларов.

Владельцами коня, названного в честь вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, являются Дэйл Романс и Стив Берг.

Романс рассказал, что обрел интерес к хоккею благодаря известному владельцу лошадей Винсенту Виоле, которому также принадлежит клуб «Флорида».

«Мы с моим партнером – после того, как Винни Виола купил «Пантерс» – начали смотреть хоккей и стали большими поклонниками «Пантерс», а Бобровский – настоящий победитель», — сказал Романс.

В прошедшем сезоне «Флорида » выиграла Кубок Стэнли. Вратарь Сергей Бобровский стал обладателем трофея в составе «Пантерс» второй год подряд.