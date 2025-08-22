Стась – капитан минского «Динамо» в сезоне-2025/26, Шипачев и Улле – ассистенты
Андрей Стась будет капитаном минского «Динамо» в сезоне-2025/26.
Вадим Шипачев и Ксавье Улле назначены ассистентами.
«Стась – капитан. Шипачев и Улле – ассистенты.
Эти парни поведут за собой команду в новый сезон», – говорится в сообщении минского «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
