Березкин о чтении: «Книга отца Хабиба – очень полезная и мотивирующая, она многое дала для моего воспитания. Не читаю регулярно, больше развиваюсь через видео»

В прошлом сезоне 23-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Он набрал 56 (24+32) очков за 87 игр с учетом плей-офф при полезности «плюс 28».
– Мы уже немного говорили о ментальности. Читали ли вы книги, которые помогли обрести уверенность?
– Да, читал книгу отца Хабиба Нурмагомедова. Очень полезная и мотивирующая. Она дала многое для моего спортивного воспитания. В спортивной школе еще советовали книгу «Как стать чемпионом», тоже была полезна.
– А вообще читаете регулярно?
– Не могу сказать, что регулярно читаю. Больше развиваюсь через видео: смотрю хайлайты, свои смены, где можно было сыграть лучше. Стараюсь анализировать и учиться на этом, – сказал Максим Березкин.
