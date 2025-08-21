  • Спортс
  • Плотников о Ларионове: «СКА подстраивается, старается стать лучше. Он любит, чтобы команда хорошо играла в пас, ребята думали, а не бежали сломя голову, чувствовали друг друга на химическом уровне»
Сергей Плотников рассказал о тренировках СКА под руководством Игоря Ларионова.

– Какие впечатления от работы с Игорем Ларионовым?

– Все позитивно, много деталей, много мелочей – не только на льду, но и вне его. Подстраиваемся под все. Стараемся становиться лучше. Опять же, не только на льду, но и за его пределами.

– Что его отличает от других тренеров, с которыми вы работали ранее?

– Он любит, чтобы его команда играла с шайбой, много двигала ее, то есть хорошо играла в пас. Любит, чтобы ребята отдавались полностью на тренировках, двигались много, бегали быстро и в первую очередь думали головой на льду, а не просто сломя голову бежали – чтобы знали, кто где находится и чувствовали друг друга на химическом уровне, – сказал форвард СКА Сергей Плотников.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
