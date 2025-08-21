Плющев о «Металлурге»: «Созданы все возможности, чтобы вернуть Кубок Гагарина. Вижу один сдерживающий фактор – психоэмоциональное состояние команды и тренера»

Владимир Плющев оценил перспективы «Металлурга» в предстоящем сезоне КХЛ.

– По качеству состава «Металлургу » созданы все возможности, чтобы вернуть себе Кубок Гагарина. Жду от них сильного сезона.

Вижу только один сдерживающий фактор.

– Какой?

– Психоэмоциональное состояние команды и главного тренера. Если Андрей Разин будет работать так, как в чемпионском сезоне, – это одно. А если, образно говоря, начнет уводить команду – как он это сделал год назад на домашнем Мемориале Ромазана – это совсем другое.

Поймите, в хоккее мелочей не бывает. Особенно в том, что связано с психологией команды, ее эмоциональным градусом. Сразу после прошлогоднего Кубка Ромазана сказал в прессе, что у «Металлурга» после ухода с домашнего матча будут проблемы в сезоне.

Год назад оказался по «Металлургу» прав. Посмотрим, как будет в этом сезоне, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

