  • Романов о Монреале: «Если ты игрок, жизнь для тебя бесплатная. В ресторане не платишь – тебя знают, менеджер сам закрывает счет. Там другой мир, Мекка хоккея»
5

Александр Романов заявил, что Монреаль – хоккейная Мекка.

Российский защитник выступал за «Канадиенс» с 2020 по 2022 год.

«Я не ожидал, что фанаты настолько могут быть преданными клубу, хоккейным традициям. Я был в восторге и одновременно шокирован, потому что такого не видел.

Доходило до такого, что в ресторане ты не платишь, потому что тебя знают, и менеджер закрывает счет сам. Мол, чаевые оставь, а за еду не плати.

Нужно быть постоянно сфокусированными на своей работе, не обращать внимания на все эти бесплатные услуги в ресторанах, машины, которые тебе дают.

Если ты игрок «Монреаля», то жизнь для тебя бесплатная. Платишь только за квартиру, продукты, тебе хотят предоставить рекламные контракты. Все это очень круто, и я бы цеплялся за это.

Все ребята, кто со мной в команде, ждут игры с «Монреалем». Ты приезжаешь, и там другой мир хоккея. Не просто этот город называют Меккой хоккея – там хранят традиции, их любят», – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
