«Колорадо» подписал договор с Олофссоном на год с зарплатой 1,575 млн долларов

«Колорадо» заключил соглашение с форвардом Виктором Олофссоном на год.

По данным PuckPedia, «Эвеланш» заплатят форварду 1,575 млн долларов.

В прошлом сезоне 30-летний швед выступал в составе «Вегаса », с которым прошлым летом подписал однолетний контракт на 1,075 миллиона долларов.

Олофссон провел 56 матчей в регулярке НХЛ и набрал 29 (15+14) очков при полезности «+16» и среднем времени на льду 14:29. В 9 играх в Кубке Стэнли добавил 4 (2+2) балла при полезности «минус 4».

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Олофссона 370 игр и 211 (105+106) баллов.