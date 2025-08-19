  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Колорадо» подписал Алекса Ганье (196 см, 102 кг) на 2 года. Защитник был задрафтован «Тампой» в 2021 году и провел 4 года в NCAA, став свободным агентом
0

«Колорадо» подписал Алекса Ганье (196 см, 102 кг) на 2 года. Защитник был задрафтован «Тампой» в 2021 году и провел 4 года в NCAA, став свободным агентом

«Колорадо» подписал контракт новичка с Алексом Ганье на 2 года.

Защитник был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2021 под общим 192-м номером в 6-м раунде. 

15 августа 23-летний игрок (рост – 196 см, вес – 102 кг) стал неограниченно свободным агентом после 4 сезонов в NCAA

В заключительном сезоне в студенческой лиге Ганье был капитаном команды университета Нью-Хэмпшира. 

Он провел 35 игр и набрал 17 (3+14) очков при нейтральной полезности и 46 минутах штрафа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Колорадо»
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoКолорадо
NCAA
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуляев – лучший проспект «Колорадо» по версии сайта НХЛ, Набоков – 4-й, Прищепов – 5-й
107 августа, 20:53
«Металлург» арендовал Набокова у «Колорадо» на сезон. Соглашение вступило в силу
1625 июля, 08:24
«Эдмонтон» выменял Айзека Ховарда у «Тампы» и подписал с ним контракт новичка. Форвард стал игроком года в NCAA с 52 очками в 37 играх
379 июля, 03:10
Главные новости
Контрольные матчи. ЦСКА в гостях у минского «Динамо», «Салават» вновь сыграет с «Автомобилистом», «Лада» против «Ак Барса»
20 минут назад
Ларионов о СКА: «Мы придем к тому, что будет зрелищный хоккей, который понравится болельщикам в Питере и в нашей стране»
сегодня, 03:40
Локтионов об отличиях Ларионова от других тренеров: «Шайбу нужно двигать быстрее. Главное – чтобы ноги бежали. Он требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал – открылся»
3вчера, 20:32
На покупку «Питтсбурга» претендуют владельцы «Эверблейдс» из ECHL. Цена может составить около 1,75 млрд долларов (Эллиотт Фридман)
7вчера, 19:32
Майоров об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не дурак, он тонко все чувствует. Николай – одиозная фигура, работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может»
7вчера, 18:59
Депутат Свищев о Гашеке: «Жалко, что от слабоумия и маразма нет лекарств. Доминик гавкает на все, что видит, его надо класть в клинику»
4вчера, 18:42
Камил Гаджиев: «Не предлагаю избавиться от легионеров, но наш хоккей может и без них. Плевать на них вообще, ну Ливо и Ливо, и что?»
24вчера, 18:16
Борис Майоров: «Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания»
18вчера, 17:25
Генменеджер «Трактора»: «Ливо – машина по созданию голевых моментов, идеальный наконечник для любой атаки. Уверены, он впишет свое имя в славную историю клуба»
4вчера, 17:18
Ливо и «Трактор» подписали контракт на год. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки-2024/25
15вчера, 17:06
Ко всем новостям
Последние новости
Сохатский о том, что «Салават» называют командой уровня ВХЛ: «В ВХЛ очень приличный уровень, нет смысла смотреть на лигу свысока. Плотность результатов выше, чем в КХЛ»
34 минуты назад
Терещенко о Ливо в «Тракторе»: «Генменеджер провел просто прекрасную работу. Но Джошу важно понять, что выигрывает кубки команда, а не один человек»
49 минут назад
Паутов покинул «Барыс» через неделю после подписания пробного контракта: «Такое короткое пребывание в команде оказалось неожиданностью, но теперь будем двигаться дальше»
сегодня, 03:22
Рычков об уходе Голдобина из «Спартака»: «Ничего страшного, у клуба много талантливой молодежи. Руководству и Жамнову виднее, уверен, что решение было совместным»
вчера, 21:56
Вайсфельд о Ливо: «У «Трактора» хорошие перспективы, команда получила лучшего снайпера КХЛ. Ему должно быть комфортно в Челябинске, он давно адаптирован к лиге»
1вчера, 21:42
Кирилл Сафронов: «Голдобин – классный игрок, креативный, набирает много очков. Думаю, он впишется в систему Ларионова в СКА»
вчера, 21:27
Глеб Кузьмин о возвращении после травмы: «Нужно набирать форму, через тренировки и матчи входить в игровой режим. Это небыстрый процесс, придется чуток еще потрудиться, чтобы вернуться в свои кондиции»
1вчера, 21:15
Сергей Плотников: «Не особо люблю отдыхать в отпуске, всегда поддерживаю себя в форме более-менее. В предсезонке две-три недели катаюсь плотно, поэтому вхожу в работу нормально»
вчера, 20:59
Никулин о требованиях Хартли: «Более агрессивно стали играть, стараемся везде навязать давление. Нам объясняют много нюансов, говорят, как правильно ставить клюшку, коньки»
вчера, 20:53
Бабаев о Бурдасове: «С «Барысом» переговоров нет, с другими клубами ведутся. Кравец сказал, что хочет видеть его в команде, но больше разговоров не было»
вчера, 20:48