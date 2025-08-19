«Колорадо» подписал Алекса Ганье (196 см, 102 кг) на 2 года. Защитник был задрафтован «Тампой» в 2021 году и провел 4 года в NCAA, став свободным агентом
«Колорадо» подписал контракт новичка с Алексом Ганье на 2 года.
Защитник был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2021 под общим 192-м номером в 6-м раунде.
15 августа 23-летний игрок (рост – 196 см, вес – 102 кг) стал неограниченно свободным агентом после 4 сезонов в NCAA.
В заключительном сезоне в студенческой лиге Ганье был капитаном команды университета Нью-Хэмпшира.
Он провел 35 игр и набрал 17 (3+14) очков при нейтральной полезности и 46 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Колорадо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости