Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»

Девин Броссо заявил, что Лев Яшин – один из лучших вратарей в истории футбола.

30-летний канадец стал хоккеистом бело-голубых в это межсезонье.

– «Динамо» – титулованный статусный клуб. Ощущаете ли уже давление?

– Давление всегда бывает, когда играешь за такой большой клуб, как «Динамо ». Лично меня это еще больше мотивирует. Приложу все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков.

– У «Динамо» необычная арена: хоккейная площадка соединена с футбольным стадионом. Может, уже успели погулять по арене?

– Пока нет. Недавно узнал, что там есть и торговый центр. Выглядит впечатляюще. В Северной Америке футбол не так популярен, но я все равно слежу за ним.

Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу. Зато знаю легенду клуба Льва Яшина , это один из лучших вратарей в истории, – сказал форвард «Динамо» Девин Броссо .

Броссо о драке с вратарем Бердиным: «Новый опыт, но это вытекало из логики игры. Это способ помочь команде, но не то, к чему я стремлюсь»