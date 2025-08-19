  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев об «Адмирале»: «Мужицкая команда – это когда игроки проявляют характер, силу воли, умеют переламывать матчи, играют до конца. Это приходит через тренировки, такая у меня философия»
0

Тамбиев об «Адмирале»: «Мужицкая команда – это когда игроки проявляют характер, силу воли, умеют переламывать матчи, играют до конца. Это приходит через тренировки, такая у меня философия»

Леонид Тамбиев рассказал о своей философии при работе в «Адмирале».

– Преображение «Адмирала» в команду, играющую в атакующий и комбинационный хоккей, стало возможным, потому что ваши тренерские желания совпали с возможностями состава?

– Конечно, все зависит от того, какие игроки есть в распоряжении: по уровню интеллекта, по скорости, резкости. От этого и отталкиваешься, ставя игру команде.

Мне очень хочется иметь больше таких ребят, но, как тренер, я понимаю, что пригласить в «Адмирал» много таких игроков сложно. Любому тренеру интересно работать с нестандартными, непредсказуемыми хоккеистами со светлой головой.

Во всяком случае, в атаке мы ребятам никаких рамок не ставим, я хочу, чтобы «Адмирал» играл в зрелищный хоккей. Чтобы наши болельщики получали удовольствие.

Научить обороняться – сложно, а научить играть в атаке, забивать голы – это еще больший труд. От тренерского штаба вообще очень многое зависит.

– Зрелищный хоккей не вступает в противоречие с тем, что вы сами определяете свою команду, как «мужицкую»?

– Так это в другом смысле. Мужицкая команда – это когда игроки отдаются на льду полностью, проявляют характер, силу воли, не думая садятся под шайбу, когда умеют переламывать матчи, играют до конца.

Если каждый игрок знает, что он выложился полностью, то он уже победитель. И если так, то в следующей встрече – даже если проиграл предыдущую – обязательно будет другой результат. Вот когда парни так относятся к делу, то это мужицкая команда.

И это все приходит через тренировочный процесс, там формируется. Вот у меня такая философия, – сказал главный тренер «Адмирала». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тамбиеву подарили часы после 5:2 с «Динамо» Минск: «Я в шоке! Первый раз за тренерскую карьеру получаю подарок»
213 августа, 20:56
Дмитрий Катаев вошел в штаб «Адмирала»
131 июля, 11:59
Гизатуллин об уходе из «Адмирала»: «Динамо» – топ-клуб с большой историей. Владивосток далековато, перелеты сказываются на здоровье»
125 июля, 11:10
Главные новости
Дементьев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Приятно, что НХЛ не следует политическим решениям, объективно оценивает вклад спортсмена. Дацюк тоже заслужил»
4 минуты назад
Плющев о «Шанхае»: «Серая лошадка» КХЛ. Вряд ли что-то покажет за сезон, в лучшем случае будет борьба за плей-офф»
16 минут назад
Исаков о Ларионове: «Величина, звезда. В «Торпедо» мне будет непросто после него, кто-то будет задавать провокационные вопросы, придется проявлять дипломатию»
26 минут назад
Фетисов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Почему так долго принимали решение? Это один из самых выдающихся хоккеистов, в двух подряд Кубках Стэнли его весомый вклад»
453 минуты назад
Артюхин о Голдобине: «СКА – идеальный вариант. Стиль Ларионова ему подходит, Николай сможет раскрыть свой потенциал, ему есть куда расти»
2сегодня, 15:55
Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й
28сегодня, 15:45
Контрольные матчи. «Лада» победила «Ак Барс», ЦСКА уступил минскому «Динамо», «Салават» всухую проиграл «Автомобилисту»
15сегодня, 15:23
Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Невероятно благодарен за эту огромную честь, всю жизнь буду хранить этот момент. С нетерпением жду встречи»
4сегодня, 14:31
Генменеджер «Трактора» про обмен Веккионе: «Хоккей – циничный бизнес, сантименты не лучшее подспорье. Открылась возможность подписать игрока другого уровня»
4сегодня, 14:04
«Детройт» выведет номер Федорова из обращения. Церемония пройдет 12 января 2026-го
56сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Магранов о Ливо: «В «Тракторе» исчезнут его провалы в плей-офф, возможно. Это замена Шабанову и Кравцову не по стилю игры, но по статусу»
40 минут назад
«Лада» арендовала Жукова у «Металлурга» на сезон. У 20-летнего защитника 4 матча за магнитогорцев
сегодня, 16:04
Сапего об отставке Ротенберга из СКА: «Тренеры часто меняются в командах, это часть бизнеса. Ничего такого»
3сегодня, 15:11
Чехович получит 50 млн рублей от «Шанхая» за 2 года (Metaratings)
1сегодня, 14:57
Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»
сегодня, 14:46
Сапего из СКА о переезде «Шанхая» в Петербург: «На один выезд меньше. Еще и знакомая «СКА-Арена» – здорово, что снова будем там играть»
1сегодня, 14:14
Танков о переломе шейного позвонка в 2022-м: «Был колоссальный шок – полтела онемело, была невероятная боль. Я не чувствовал многие конечности»
сегодня, 13:50
Мостовой о переходе Голдобина: «Потеря для «Спартака» и приобретение для СКА. Что‑то произошло – Николай был на сборах, все было нормально»
5сегодня, 13:05
Исаков о молодежи «Торпедо»: «Силаев был в лагере «Нью-Джерси», Конюшков – в «Монреале». Ребята приезжают совершенно другими – очень заряжены, с новой целью»
сегодня, 12:40
Плющев о Голдобине: «Получил от «Спартака» все, что хотел. СКА пытался приобрести его раньше, все остались при своих интересах»
сегодня, 11:57