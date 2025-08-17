Алексей Терещенко: «Минское «Динамо» не стало слабее за лето. Клуб может повторить успех прошлого сезона, может выступить даже лучше»

Алексей Терещенко высказался о перспективах минского «Динамо» в сезоне-2025/26.

«Минское «Динамо» не стало слабее за это лето. Команду покинули несколько хоккеистов. Но им на замену пришли равнозначные по силе игроки.

В следующем сезоне «Динамо» может повторить успех прошлого сезона. А может выступить даже лучше», – сказал трехкратный чемпион мира, бывший нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко.

Напомним, в прошлом сезоне минское «Динамо» впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина, где уступило «Трактору».