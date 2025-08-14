Барулин из «Нефтехимика» о коллекции винила: «Альбом стоит 6-7 тысяч рублей. Есть Кендрик Ламар и Трэвис Скотт, пластинка с лучшими хитами 2Pac – самая дорогая»

Владислав Барулин прокомментировал свое увлечение виниловыми пластинками.

– Вы известны как коллекционер винила. Пополняется ли коллекция?

– В мои последние дни в Москве я купил пластинку Трэвиса Скотта. Но сейчас все ушло на второй план: с появлением ребенка это особо и не включишь.

– Купили его последний альбом?

– Нет, последнего нет в Москве. Я стараюсь заполнить коллекцию какой-то базой хип-хопа. Например, из олдскула у меня есть 2Pac, из современного начал с Кендрика Ламара: у меня есть два его альбома. Посмотрим, как это дело пойдет дальше.

– Какую из пластинок назовете лучшей в вашей коллекции?

– У меня есть пластинка с лучшими хитами 2Pac. Она оставалась последней в Москве – успел ее выцепить. Это самая дорогая пластинка из тех, что у меня есть.

– Дорого собирать пластинки?

– В среднем один альбом стоит 6-7 тысяч рублей, – сказал нападающий «Нефтехимика » Владислав Барулин .

