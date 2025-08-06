  • Спортс
Сергачев об игре с Кучеровым в большинстве: «Хоккейный кайф. С Никитой начинаешь по-другому смотреть на игру, больше анализируешь. Начинаешь хоть немного понимать, как работает его голова»

Михаил Сергачев рассказал, что кайфовал от игры с Никитой Кучеровым в большинстве.

– В подкасте у Смолова ты сказал про один отрезок в карьере – «прикиньте, меня ставили с Кучеровым в большинстве». Короткая реплика, но по интонации я понял, насколько это особенные для тебя моменты. 

– Да, это хоккейный кайф. С Никитой начинаешь немного по-другому смотреть на игру, таких игроков в лиге немного. Больше анализируешь. И от этого еще больше кайфуешь, потому что начинаешь хоть немного понимать, как работает его голова. Так намного интереснее играть в хоккей. 

У меня, естественно, вообще не такое видение хоккея, как у Никиты, но я с ним тренировался. Перед сезоном-2022/23 мы 11 недель катались на льду вдвоем. Два часа в день, по пять тренировок в неделю. Катались, отрабатывали передачи и открывания.

Мне еще в нем очень нравится, что он, знаешь, стремится быть открытым. Например, пихает соперника в сторону ворот – это, кстати, очень неприятно, – а сам открывается. То есть толкнул и резко прыгнул влево, освободил себе пространство. Он любит освобождать себе пространство, чтобы создать момент – вот такими тычками, движениями коньков, рук, как угодно.

И ты просто знаешь, где он будет находиться, он в любом случае туда откроется. И ты знаешь, что он тебе отдаст – через две клюшки, через три. 

Мы все это отрабатывали, и когда меня все-таки поставили на первое большинство, я просто выдохнул: сейчас все это будем делать в сезоне. 

– В одном интервью ты предлагал посмотреть на то, как он играет у бортов. Какие еще проявления его мысли можно уловить?

– Объясню одной историей. Сейчас в меньшинстве все играют в даймонд, таким ромбом, при котором иногда оставляют открытым центр. Против этого даймонда тяжело бросить. А в целом все большинство строится на бросках – бросаешь, подбираешь, создаешь хаос, забиваешь. 

Разыграть до талого без бросков тяжело, в любом случае кто-то должен бросить. И основном стараешься бросить сверху, тогда шайба может отскочить в любую сторону. 

Несколько раз мы застревали, и никто не мог бросить. И Никита мне сказал такую вещь: «Бросай мимо ворот в мой угол. Я подберу ее из угла и отдам Пойнту в центр, он будет открыт». Я несколько раз так сделал, и чтобы ты понимал: у меня есть пара голевых передач, когда я просто кинул шайбу в борт. Никита подбирал ее и отдавал Пойнту в центр.

В прошлом сезоне я использовал эту тактику в «Юте». Сейчас команды очень хорошо играют в меньшинстве, все блокируют, хорошо ставят тело, по воротам бросить тяжело. Бросаю мимо ворот, все такие – о, бросок! Реагируют на него, поворачивают головы – и оставляют центр.

После того как Никита мне это сказал, я понял, что он играет на другом уровне, это совершенно другой хоккей, – сказал защитник «Юты», ранее игравший за «Тампу», в интервью Спортсу’’. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
