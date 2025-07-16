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  • Максим Рыбин: «Ротенберг и Хартли были последними кандидатами на пост в «Локомотиве». Кто-то скептически относится к Роману, но здесь готовая команда – нужны точечные изменения»
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Максим Рыбин: «Ротенберг и Хартли были последними кандидатами на пост в «Локомотиве». Кто-то скептически относится к Роману, но здесь готовая команда – нужны точечные изменения»

Максим Рыбин заявил, что Роман Ротенберг мог возглавить «Локомотив».

Новым главным тренером ярославской команды стал Боб Хартли, а Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».

– Насколько я слышал, было два последних кандидата на пост тренера в «Локомотив», Роман Ротенберг и Боб Хартли. Ожидали даже, что шансы у Ротенберга повыше.

– Еще много говорили про Патрика Фишера из сборной Швейцарии.

– Возможно, об этом я не знаю, про Ротенберга и Хартли знаю точно, как было, достоверная информация.

– То есть появление Ротенберга в «Локомотиве» было реальным? Вам было бы интересно на это посмотреть?

– Безусловно. А почему нет? Кто-то скептически к нему как к тренеру относится, я понимаю, но здесь готовая команда, нужны только точечные изменения.

Выигрывает не только главный тренер, но и его помощники, они играют огромную роль. У Никитина был сильный тренерский штаб. Разбирали большинство, меньшинство, взаимодействие в звеньях.

Все было, не только один человек играет и тренирует, важен штаб, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет чемпионата КХЛ Максим Рыбин.

Рыбин о Ларионове-младшем в СКА: «Игорь пришел – ждите его сына, мы это проходили. Кудашов мудрее, дал сыну развиваться в аренде в «Нефтехимике»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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