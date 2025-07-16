Тарнаски о драке с хулиганом на поле для гольфа: «Не понимаю, под чем был тот парень. Все хорошо посмеялись, но не стоит над ним издеваться – что было, то было»

Ник Тарнаски прокомментировал драку с хулиганом на поле для гольфа.

Ранее бывший тафгай клубов НХЛ, АХЛ и «Витязя» ответил на агрессию со стороны другого игрока перед началом партии.

«Я стоял за своим приятелем. Он немного колебался, потому что те ребята явно… Не понимаю, под чем они были. Я подошел и сказал: «Эй, ребята, пора двигаться!» Это сразу насторожило того парня», – сказал Тарнаски.

Ситуация обострилась, и началась драка. Экс-хоккеист нанес не менее пяти ударов по лицу оппонента, каждый раз выкрикивая «Бам!» при попадании. Пол Биссоннетт спросил Тарнаски о том, зачем он это делал.

«Просто ради веселья. Я думал, какого черта я дерусь с каким-то парнем на поле для гольфа?» – заявил Тарнаски.

После стычки он сказал человеку, с которым дрался, и его партнерам по игре, что им нужно покинуть поле.

«Все хорошо посмеялись. Парню дали понять, что его поведение неуместно, и ему стало стыдно.

Сейчас не за что продолжать издеваться над ним. Что было, то было. Не думаю, что нам нужно вытряхивать всю душу из него», – сказал Тарнаски на подкасте Spittin’ Chiclets.

Мужчина, напавший на экс-форварда «Витязя» Тарнаски на поле для гольфа, принес извинения: «Я тот парень, которого бросили в пруд. Слишком много выпил, и мой язык опережал мысли»