Журналист Альтер считает, что «Флорида» обходит потолок зарплат с помощью контракта Маршанда: «Соглашение Ковальчука на 15 лет тоже вписывалось в регламент, пока НХЛ не сказала «хватит»

Журналист Дэвид Альтер считает, что «Флорида» пытается обойти потолок зарплат.

Ранее «Пантерс» продлили контракт с 37-летним Брэдом Маршандом на 6 сезонов. По данным Puckpedia, средняя годовая зарплата (кэпхит) игрока составит 5,25 млн долларов.

«До сих пор не могу поверить, что лига вообще позволила этому контракту состояться. Да, формально все в рамках правил. Но и соглашение Ильи Ковальчука [с «Нью-Джерси »] на 15 лет и 100 миллионов тоже изначально вписывалось в регламент – пока НХЛ не сказала «хватит» и не заблокировала его.

Мы все ожидали, что игрок получит контракт на несколько лет, в том числе на те сезоны, в которых он, возможно, уже не будет играть. Но до 43 лет? С тех пор как Яромир Ягр в сезоне-2017/18 провел свои последние матчи, ни один нападающий не задерживался в лиге до такого возраста.

Выглядит это, мягко говоря, сомнительно. Я был бы удивлен... хотя, может, уже и не стоит удивляться, если НХЛ все это проглотит. Это похоже на чистейшую попытку обойти потолок зарплат. И, похоже, ничего с этим сделано не будет», – приводит Sportskeeda слова Альтера.