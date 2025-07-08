Джефф Тамбеллини занял в «Тампе» пост директора по хоккейным операциям и помощника генменеджера. Экс-игрок «Айлендерс» и «Ванкувера» три года отработал в «Сиэтле»

Джефф Тамбеллини стал директором по хоккейным операциям в «Тампе».

41-летний специалист также займет пост помощника генерального менеджера Жюльена Брисбуа.

Последние три сезона он был директором по развитию игроков в «Сиэтле». До этого Тамбеллини работал в «Тампе » скаутом.

Во время игровой карьеры форвард выступал за «Лос-Анджелес », «Айлендерс » и «Ванкувер », проведя в НХЛ 248 матчей с учетом плей-офф.

Тайлер Джонсон завершил карьеру в 34 года. С «Тампой» он дважды выигрывал Кубок Стэнли