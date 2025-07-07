Крикунов о Хартли в «Локомотиве»: «Хороший выбор. Он говорил мне, что не хочет работать – соскучился, видно»

Владимир Крикунов оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив».

Ранее клуб из Ярославля сообщил , что 64-летний канадский специалист стал новым главным тренером команды.

– Очень интересно. Я думаю, что это хороший выбор. Это хороший тренер, видно, соскучился. Не хотел же вроде он работать, мне говорил. Видно, все равно затянуло его.

– Смогут ли они в следующем сезоне побороться за Кубок Гагарина?

– Я думаю, что без сомнения, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .

У чемпиона КХЛ – новый тренер. С Хартли «Локомотив» останется грозной силой