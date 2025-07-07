Крикунов о Хартли в «Локомотиве»: «Хороший выбор. Он говорил мне, что не хочет работать – соскучился, видно»
Владимир Крикунов оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив».
Ранее клуб из Ярославля сообщил, что 64-летний канадский специалист стал новым главным тренером команды.
– Очень интересно. Я думаю, что это хороший выбор. Это хороший тренер, видно, соскучился. Не хотел же вроде он работать, мне говорил. Видно, все равно затянуло его.
– Смогут ли они в следующем сезоне побороться за Кубок Гагарина?
– Я думаю, что без сомнения, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
У чемпиона КХЛ – новый тренер. С Хартли «Локомотив» останется грозной силой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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