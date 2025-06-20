Джонатан Тэйвс: «Рад, что возвращаюсь в НХЛ в составе «Виннипега». «Джетс» были на подъеме в последних сезонах, не терпится присоединиться к команде и помочь всем, чем смогу»
Джонатан Тэйвс высказался о переходе в «Виннипег».
Ранее «Джетс» сообщили, что договорились об однолетнем контракте с 37-летним нападающим. Ффициально соглашение смогут подписать 1 июля.
Таким образом, Тэйвс возвращается в хоккей после двух пропущенных сезонов. Форвард не играет с сезона-2022/23. Он является уроженцем Виннипега.
«Я рад, что возвращаюсь в НХЛ в составе «Виннипег Джетс».
Это особенное событие – вернуться домой и играть перед моей семьей и друзьями в Манитобе.
«Джетс» были на подъеме в течение последних нескольких сезонов, и мне не терпится присоединиться к команде и помочь всем, чем смогу», – сказал Джонатан Тэйвс.
Оклад Тэйвса в «Виннипеге» – 2 млн долларов за сезон. Он может получить еще 5 млн в качестве бонусов
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Виннипега»
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