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«Даллас» не планирует обменивать Любушкина. Защитник попал в запас по ходу плей-офф (Эллиотт Фридман)

«Даллас» не планирует обменивать Илью Любушкина.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

31-летний защитник попал в запас по ходу минувшего плей-офф. Он провел только один матч в финале Западной конференции против «Эдмонтона».

В регулярном чемпионате на счету Любушкина было 14 (1+13) очков за 80 матчей при полезности «плюс 5». В Кубке Стэнли он провел 14 игр и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 7».

Действующее соглашение россиянина со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 3,25 млн долларов рассчитано до 30 июня 2027 года.

Отмечается, что «Даллас» надеется обменять защитника Мэтта Дамбу с кэпхитом 3,75 млн и контрактом до лета 2026-го.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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