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Деа заработает 38 млн рублей с учетом бонусов за сезон в «Нефтехимике» (Metaratings)

Жан-Себастьян Деа заработает 38 млн рублей за год в «Нефтехимике».

Как сообщает Metaratings, оклад игрока составит 30 млн рублей, бонусы – 8 млн.

Ранее «Нефтехимик» продлил контракт с нападающим на год.

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Жан-Себастьян Деа провел 59 матчей и набрал 31 (16+15) очко. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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