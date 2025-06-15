Деа заработает 38 млн рублей с учетом бонусов за сезон в «Нефтехимике» (Metaratings)

Жан-Себастьян Деа заработает 38 млн рублей за год в «Нефтехимике».

Как сообщает Metaratings, оклад игрока составит 30 млн рублей, бонусы – 8 млн. Ранее «Нефтехимик » продлил контракт с нападающим на год. В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Жан-Себастьян Деа провел 59 матчей и набрал 31 (16+15) очко.