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Пикар перед 5-й игрой с «Флоридой»: «Хорошая возможность для меня. Победа придала «Эдмонтону» уверенности, будет захватывающий матч»

Кэлвин Пикар высказался перед 5-м матчем с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон» примет «Пантерс» в 5-м матче финала Кубка Стэнли при 2-2 в серии. Игра состоится 15 июня, начало – в 3:00 по московскому времени. 

В 4-м матче серии «Ойлерс» одержали победу (5:4 ОТ), отыгравшись с 0:3 после первого периода. Пикар вышел на лед во втором периоде, заменив Стюарта Скиннера

«Это захватывающе, хорошая возможность для меня, конечно.

Очевидно, что в последней игре у нас было мало времени на раздумья и мало возможностей для ошибки, поэтому, когда наша команда отыгралась и одержала победу, это придало нам уверенности.

Сегодня вечером трибуны будут наэлектризованы. Это определенно будет захватывающий матч», – сказал вратарь «Эдмонтона». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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