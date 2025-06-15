Пикар перед 5-й игрой с «Флоридой»: «Хорошая возможность для меня. Победа придала «Эдмонтону» уверенности, будет захватывающий матч»

Кэлвин Пикар высказался перед 5-м матчем с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон » примет «Пантерс» в 5-м матче финала Кубка Стэнли при 2-2 в серии. Игра состоится 15 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.

В 4-м матче серии «Ойлерс» одержали победу (5:4 ОТ), отыгравшись с 0:3 после первого периода. Пикар вышел на лед во втором периоде, заменив Стюарта Скиннера .

«Это захватывающе, хорошая возможность для меня, конечно.

Очевидно, что в последней игре у нас было мало времени на раздумья и мало возможностей для ошибки, поэтому, когда наша команда отыгралась и одержала победу, это придало нам уверенности.

Сегодня вечером трибуны будут наэлектризованы. Это определенно будет захватывающий матч», – сказал вратарь «Эдмонтона».