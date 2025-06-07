Драйзайтль в 3-м плей-офф подряд забил 10+ голов – второй результат в истории, наравне с Гретцки. Рекорд у Босси – 4 сезона

Леон Драйзайтль третий год подряд забивает 10 и более голов в плей-офф НХЛ.

Немецкий форвард «Эдмонтона » набрал 2 (1+1) очка во второй игре финальной серии с «Флоридой » (4:5 2ОТ, 1-1). На его счету стало 29 (10+19) баллов за 18 матчей в этом Кубке Стэнли.

Драйзайтль третий год подряд забрасывает минимум 10 шайб в плей-офф (10 голов в 2024 году, 13 – в Кубке Стэнли-2023). Он стал третьим игроком в истории НХЛ с подобным результатом.

Такая же по продолжительности серия была у Уэйна Гретцки (1983-85), рекорд у Майка Босси – 4 розыгрыша плей-офф подряд с 10 и более голами (1980-83).

Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 3+ ассистами в двух и более матчах финала Кубка Стэнли за карьеру. Лидирует Гретцки – 4 игры, у Хоу – 3