Драйзайтль в 3-м плей-офф подряд забил 10+ голов – второй результат в истории, наравне с Гретцки. Рекорд у Босси – 4 сезона
Леон Драйзайтль третий год подряд забивает 10 и более голов в плей-офф НХЛ.
Немецкий форвард «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка во второй игре финальной серии с «Флоридой» (4:5 2ОТ, 1-1). На его счету стало 29 (10+19) баллов за 18 матчей в этом Кубке Стэнли.
Драйзайтль третий год подряд забрасывает минимум 10 шайб в плей-офф (10 голов в 2024 году, 13 – в Кубке Стэнли-2023). Он стал третьим игроком в истории НХЛ с подобным результатом.
Такая же по продолжительности серия была у Уэйна Гретцки (1983-85), рекорд у Майка Босси – 4 розыгрыша плей-офф подряд с 10 и более голами (1980-83).
Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 3+ ассистами в двух и более матчах финала Кубка Стэнли за карьеру. Лидирует Гретцки – 4 игры, у Хоу – 3
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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