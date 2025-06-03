Квартальнов о выигранной у Шевченко бутылке коньяка: «Мы с тренерами употребили ее почти сразу – даже по 100 грамм каждому не вышло. Порой голова после игр раскалывается – и 50 грамм на пользу»

Дмитрий Квартальнов рассказал о выигранной за выход в плей-офф бутылке коньяка.

Журналист Алексей Шевченко прогнозировал, что минское «Динамо » завершит регулярный сезон Фонбет Чемпионата КХЛ вне первой восьмерки Западной конференции. Он проспорил главному тренеру команды коньяк, который вручил Квартальнову во время визита «Динамо» в Москву.

«Мы с тренерами употребили эту бутылочку почти сразу – у нас же штаб большой, даже по 100 грамм каждому не вышло. Иногда это и полезно бывает – исключительно в лечебных целях. Порой голова после игр раскалывается – и 50 грамм на пользу.

Но ни в коем случае этим не злоупотребляем, только изредка», – сказал Квартальнов.

В прошедшем сезоне минское «Динамо» впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина, где уступило 1-4 в серии с «Трактором».