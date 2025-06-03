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  • Квартальнов о выигранной у Шевченко бутылке коньяка: «Мы с тренерами употребили ее почти сразу – даже по 100 грамм каждому не вышло. Порой голова после игр раскалывается – и 50 грамм на пользу»
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Квартальнов о выигранной у Шевченко бутылке коньяка: «Мы с тренерами употребили ее почти сразу – даже по 100 грамм каждому не вышло. Порой голова после игр раскалывается – и 50 грамм на пользу»

Дмитрий Квартальнов рассказал о выигранной за выход в плей-офф бутылке коньяка.

Журналист Алексей Шевченко прогнозировал, что минское «Динамо» завершит регулярный сезон Фонбет Чемпионата КХЛ вне первой восьмерки Западной конференции. Он проспорил главному тренеру команды коньяк, который вручил Квартальнову во время визита «Динамо» в Москву.

«Мы с тренерами употребили эту бутылочку почти сразу – у нас же штаб большой, даже по 100 грамм каждому не вышло. Иногда это и полезно бывает – исключительно в лечебных целях. Порой голова после игр раскалывается – и 50 грамм на пользу.

Но ни в коем случае этим не злоупотребляем, только изредка», – сказал Квартальнов.

В прошедшем сезоне минское «Динамо» впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина, где уступило 1-4 в серии с «Трактором».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Смартпресс»
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