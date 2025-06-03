Экс-защитник «Чикаго» Боден может продолжить карьеру в КХЛ. Канадец выигрывал ЧМ-2021 и стал чемпионом Чехии в этом сезоне

Экс-защитник «Чикаго» Николя Боден может продолжить карьеру в КХЛ.

Агентство Winners сообщило, что будет представлять интересы 25-летнего канадца.

«Боден был выбран на драфте НХЛ 2018 года под общим 27-м номером клубом «Чикаго Блэкхокс ». В НХЛ он провел 22 матча, набрав 6 (2+4) очков. В АХЛ за «Рокфорд» и «Лаваль» сыграл 192 матча и набрал 73 (9+64) очка.

Сезон-2023/24 он начал в составе «Лаваля», а затем перешел в чешский клуб «Спарта Прага», где в регулярном чемпионате провел 9 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Ожидаем, что в КХЛ Боден усилит оборону своей новой команды», – сказано в сообщении агентства Winners.

Прошлый сезон защитник провел в клубе «Комета Брно », с которым стал чемпионом Чехии. На его счету 13 (2+11) очков за 72 игры с учетом плей-офф.

Боден выступал за сборную Канады на чемпионате мира-2021 и выиграл золотую медаль турнира.