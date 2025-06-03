Рыбин об отставке Ротенберга: «Очень неожиданно – все было тихо и спокойно. СКА готовился к подписанию игроков, команда хотела замахнуться на Кубок Гагарина»

Максим Рыбин заявил, что удивился отставке Романа Ротенберга из СКА.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«С удивлением узнал из прессы о том, что Роман Ротенберг покидает свой пост.

Для меня очень неожиданно, поскольку все было, скажем так, тихо и спокойно, и я знаю, что СКА готовился к подписанию новых трансферов с новыми игроками, и знаю, что команда хотела замахнуться на Кубок Гагарина.

Уверен, что Роман Борисович не останется без работы в КХЛ . Я думаю, в самом ближайшем будущем мы можем узнать о его новом клубе.

Но и здесь, естественно, остается все за боссами клуба. Они приняли такое решение, значит, мы с ним только можем согласиться», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин .

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры