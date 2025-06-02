Сергей Широков: «В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Не так часто узнают, оно и к лучшему»

Сергей Широков стал чаще пользоваться метро в Москве.

«В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Был на одной встрече, посмотрел, сколько времени ехать на машине до другой точки и понял, что лучше воспользоваться подземкой.

Мне нравится. В метро классно и быстрее. Главное – экономит время и меньше нервов. Спокойно спустился и знаешь, через сколько будешь в другом месте.

Меня не так часто узнают в метро, оно и к лучшему», – сказал капитан «Сибири ».