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  • Рыбин об Овечкине: «Госдума пишет что-то про пиво непонятное. Вместо этого Саше сейчас лучше давать мастер-классы для детей. Это было бы реально круто!»
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Рыбин об Овечкине: «Госдума пишет что-то про пиво непонятное. Вместо этого Саше сейчас лучше давать мастер-классы для детей. Это было бы реально круто!»

Максим Рыбин высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

Ранее супруга хоккеиста рассказала, что Александр Овечкин вернется в Россию после карьеры в НХЛ. Контракт российского хоккеиста и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Александр является воспитанником «Динамо».

«Для КХЛ, конечно, это будет круто. У нас сейчас отличная посещаемость, но с его приездом будет только выше. Рост продаж атрибутики явно будет.

Я, если честно, не очень верю, что он вернется. Думаю, что переговоры по двухлетнему контракту с «Вашингтоном» будут. После следующего сезона Овечкину будет уже 40. Надо смотреть, в какой он будет форме.

Сравнивать возвращение Овечкина с кем-то еще трудно. Дацюк тоже вернулся в примерно таком же возрасте, но они разные игроки. Сейчас в КХЛ надо играть на скорости. Могу отметить даже по прошедшему сезону, что ребята сейчас очень быстрые и маневренные. В КХЛ успевать тоже не так просто. Здесь другие площадки. Все по-другому.

Кто-то думает, что это так просто. Но выйти в 41 год играть… Тот же Дацюк играл больше от головы, распасовки и комбинаций. Сашу нужно выводить на ворота. Кузнецов тоже вернулся, думая что здесь будет легко. Если кто-то думает вернуться и поиграться год или два, чтобы завершить карьеру, то надо очень многое поставить на чашу весов.

Понятно, что сейчас Овечкина в России будут все терзать и звать назад. Госдума пишет что-то про пиво непонятное. Я думаю, что вместо этого сейчас Саше лучше давать мастер-классы для детей в Москве или Петербурге. Пообщаться с детьми. Это было бы реально круто!

В популярности детского хоккея сейчас есть небольшой отток. Это абсолютно точно. Поэтому, что-то такое я бы хотел увидеть», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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алкоголь и спорт
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