  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин о Швейцарии на ЧМ: «Андригетто удивил. В «Авангарде» парень из богатой семьи не совсем нашел стимулы, был многим недоволен. А тут стал одной из главных звезд»
1

Рябыкин о Швейцарии на ЧМ: «Андригетто удивил. В «Авангарде» парень из богатой семьи не совсем нашел стимулы, был многим недоволен. А тут стал одной из главных звезд»

Дмитрий Рябыкин высказался об игре Свена Андригетто за Швейцарию на ЧМ-2025.

 Нападающий набрал 8 (7+1) очков в  9 играх турнира.

– Кого отметите у швейцарцев?

– Удивил и порадовал форвард Андригетто, который был заряжен и вел команду за собой. Разительное отличие с тем временем, когда он выступал за «Авангард».

– В чем?

– У нас он пытался адаптироваться в хоккее КХЛ. Парень из богатой швейцарской семьи, он не совсем нашел стимулы выступать в новой лиге и новой стране. Помню, он был многим недоволен, это чувствовалось и в игре, и в быту.

А тут Андригетто стал одной из главных звезд чемпионата. Турнира очень хорошего уровня, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСвен Андригетто
logoЧМ по хоккею
logoДмитрий Рябыкин
logoКХЛ
logoАвангард
logoСборная Швейцарии по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025, Линдхольм с 8 голами – лучшим снайпером. У Маккиннона 7 шайб
326 мая, 01:16
Толванен и Андригетто забросили по 4 шайбы в матчах ЧМ-2025 в один день. Предыдущий покер на турнире был в 1994 году
416 мая, 07:15
«Цюрих» во 2-й раз подряд стал чемпионом Швейцарии, прибавив титул к победе в ЛЧ. У Грубеца 94% сэйвов в плей-офф, Андригетто набрал 22 очка в 16 играх, Мальгин – 20
226 апреля, 03:45
Главные новости
Информация о последнем сезоне Овечкина в НХЛ и письмах «Вашингтона» владельцам абонементов не соответствует действительности, сообщила Сэмми Сильбер
414 минут назад
В календаре КХЛ нет паузы на время проведения Олимпиады‑2026, сообщил Морозов: «На данный момент у нас есть информация, что сборная не участвует. В случае изменений будем разговаривать с ФХР»
526 минут назад
Следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ. «Вашингтон» сообщил об этом в письмах владельцам абонементов
6535 минут назад
Морозов о сезоне-2025/26: «Будет пауза на турнир сборных. Команда легионеров КХЛ примет участие, будем готовиться к этому заранее»
548 минут назад
КХЛ утвердила структуру сезона-2025/26 – регулярка пройдет до 20 марта, плей-офф – до 23 мая. Дедлайн перенесен с 27 декабря на 25 января
955 минут назад
Третьяк об участии России в ОИ-2026: «ОКР должен получить точную информацию. Уже верстается календарь турнира, но надежда умирает последней, мы готовы играть»
9сегодня, 15:59
Роднина про отстранение России: «США впервые за много лет выиграли ЧМ. Без нас им хорошо и удобно, привыкли разыгрывать медали»
13сегодня, 15:10
Третьяк о вылете Канады с ЧМ: «Если бы Россия проиграла Дании – форму бы пожизненно отобрали. Там уважают игроков. А мы в Праге ушли с церемонии, и нас полгода журналисты полоскали»
18сегодня, 14:58
Кубок Стэнли. «Даллас» примет «Эдмонтон» в 5-м матче финала Запада при 1-3 в серии
15сегодня, 14:47
Депутат Свищев об Овечкине: «Интересно его мнение, почему в НХЛ разрешено пиво на стадионах, влияет ли это на алкоголизацию общества в США. У нас же оно почему-то запрещено»
69сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Спортсмены стали заложниками своих правительств. Латвия приняла закон: если хоккеисты выйдут на матч с россиянами, то подвергнутся преследованию. Если не выйдут, МОК может отстранить их»
2сегодня, 15:47
Вратарь молодежной сборной ОАЭ: «Футбол – самая популярная игра у нас, но надеемся, что хоккей станет популярнее. Я совмещаю игру с учебой на пилота»
сегодня, 15:30
Гребенкин про слухи о возвращении в «Металлург» из «Филадельфии»: «Это неправда»
1сегодня, 14:39
Глава ПКР позвал Путина на турнир по следж-хоккею: «В Самаре планируется провести один из этапов чемпионата России – «Герой нашего времени». Приглашаю посетить соревнования»
сегодня, 13:38
Мильштейн о межсезонье: «Демидов решил остаться в Монреале, получше адаптироваться. Цель Вани не просто играть в НХЛ, а выйти на лидирующие роли»
1сегодня, 12:58
Сикьюра заработает 60 млн рублей по новому контракту с «Динамо» (Михаил Зислис)
1сегодня, 12:29
«Динамо» договорилось о продлении контракта с Готовцом («СЭ»)
5сегодня, 10:59
«Салават» продлил контракт с Черным на 2 года
3сегодня, 10:55
Зарплата Вовченко составит 50 млн рублей в год по новому контракту с «Металлургом» («СЭ»)
18сегодня, 10:12
ЦСКА продлил контракт с Николаем Макаровым на год
3сегодня, 08:50