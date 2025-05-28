Рябыкин о Швейцарии на ЧМ: «Андригетто удивил. В «Авангарде» парень из богатой семьи не совсем нашел стимулы, был многим недоволен. А тут стал одной из главных звезд»
Дмитрий Рябыкин высказался об игре Свена Андригетто за Швейцарию на ЧМ-2025.
Нападающий набрал 8 (7+1) очков в 9 играх турнира.
– Кого отметите у швейцарцев?
– Удивил и порадовал форвард Андригетто, который был заряжен и вел команду за собой. Разительное отличие с тем временем, когда он выступал за «Авангард».
– В чем?
– У нас он пытался адаптироваться в хоккее КХЛ. Парень из богатой швейцарской семьи, он не совсем нашел стимулы выступать в новой лиге и новой стране. Помню, он был многим недоволен, это чувствовалось и в игре, и в быту.
А тут Андригетто стал одной из главных звезд чемпионата. Турнира очень хорошего уровня, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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