Рябыкин о Швейцарии на ЧМ: «Андригетто удивил. В «Авангарде» парень из богатой семьи не совсем нашел стимулы, был многим недоволен. А тут стал одной из главных звезд»

Дмитрий Рябыкин высказался об игре Свена Андригетто за Швейцарию на ЧМ-2025.

Нападающий набрал 8 (7+1) очков в 9 играх турнира.

– Кого отметите у швейцарцев?

– Удивил и порадовал форвард Андригетто , который был заряжен и вел команду за собой. Разительное отличие с тем временем, когда он выступал за «Авангард».

– В чем?

– У нас он пытался адаптироваться в хоккее КХЛ . Парень из богатой швейцарской семьи, он не совсем нашел стимулы выступать в новой лиге и новой стране. Помню, он был многим недоволен, это чувствовалось и в игре, и в быту.

А тут Андригетто стал одной из главных звезд чемпионата. Турнира очень хорошего уровня, – сказал бывший тренер «Авангарда » Дмитрий Рябыкин .