Швеция взяла медали на ЧМ в 49-й раз. Чаще в тройку попадала только Канада

Сборная Швеции входит в число лидеров по количеству попаданий на пьедестал на ЧМ.

Команда Сэма Халлама обыграла Данию со счетом 6:2 в матче за третье место.

Шведы вошли в тройку сильнейших в 49-й раз в истории. Чаще медали завоевывала только сборная Канады – 53 раза.

Швеция 11 раз выигрывала золото, 19 – серебро, 19 – бронзу.