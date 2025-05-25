Швеция взяла медали на ЧМ в 49-й раз. Чаще в тройку попадала только Канада
Сборная Швеции входит в число лидеров по количеству попаданий на пьедестал на ЧМ.
Команда Сэма Халлама обыграла Данию со счетом 6:2 в матче за третье место.
Шведы вошли в тройку сильнейших в 49-й раз в истории. Чаще медали завоевывала только сборная Канады – 53 раза.
Швеция 11 раз выигрывала золото, 19 – серебро, 19 – бронзу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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