У «Каролины» 17 бросков в створ во 2-м матче серии с «Флоридой» – худший результат в плей-офф за 19 лет. В первые 40 минут было 7

У «Каролины» 17 бросков в створ во 2-м матче серии с «Флоридой».

«Харрикейнс» были разгромлены «Пантерс» (0:5) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Счет по броскам в створ – 17:21, при этом за первые 40 минут игры у клуба из Роли их было только 7.

17 бросков в створ в игре плей-офф – худший результат для «Каролины» с 2006 года. Тогда в шестом матче финальной серии с «Эдмонтоном» (0:4, в итоге 4-3) у команды было 16 бросков.

Антирекорд франшизы (с учетом достижений «Хартфорда») был установлен в 2001 году – 14 бросков в пятом матче серии первого раунда с «Нью-Джерси» (3:2, в итоге 2-4).

Отметим, что в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Каролина» заняла 2-е место по среднему количеству бросков за игру (31,7), уступив только «Эдмонтону» (32,0).