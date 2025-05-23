«Каролина» проиграла все 14 матчей в финалах Востока начиная с 2009 года. «Флориде» – 6 подряд

«Каролина» проиграла 14 матчей подряд в финалах Востока начиная с 2009 года.

«Харрикейнс» проиграли «Флориде» (0:5) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (0-2).

Для клуба из Роли поражение на этой стадии плей-офф НХЛ стало 14-м подряд. В прошлый раз клуб побеждал в финале Востока в 2006 году – в 7-м матче серии с «Баффало» (4:2, 4-3).

После этого были 12 поражений подряд в трех финалах конференции. В 2009 году команда проиграла «Питтсбургу» (0-4), в 2019-м – «Бостону» (0-4), в 2023-м – «Флориде» (0-4).

Таким образом, при главном тренере Роде Бринд’Аморе у «Каролины» 10 поражений в 10 матчах в рамках финалов Востока (из них 6 подряд – от «Пантерс»).

Отметим, что в серии 2009 года он был капитаном «Харрикейнс», а тренировал команду Пол Морис, сейчас возглавляющий «Флориду».