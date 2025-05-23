Форслинг – 7-й защитник «Флориды», забивший в этом плей-офф. Это повторение рекорда НХЛ

Густав Форслинг – 7-й защитник «Флориды», забивший в этом плей-офф.

28-летний швед стал автором победной шайбы во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:0, 2-0), открыв счет на 2-й минуте встречи.

В текущем плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 14 играх при полезности «+9».

Форслинг стал 7-м защитником «Пантерс», отметившимся заброшенной шайбой в этом плей-офф. Также забивали Аарон Экблад (3 гола), Нэйт Шмидт (3), Сет Джонс (3), Дмитрий Куликов (1), Нико Миккола (1) и Увис Балинскис (1).

«Флорида» повторила рекорд НХЛ по числу защитников с голами за один розыгрыш Кубка Стэнли. Ранее в список попали «Эдмонтон»-1987 (выиграл Кубок Стэнли), «Калгари»-1988, «Питтсбург»-1991 (выиграл Кубок Стэнли), «Вашингтон»-1994, «Бостон»-2019 и «Вегас»-2021.