40-летний Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты» из плей-офф. У голкипера три Кубка Стэнли, «Везина» и 2-е место по победам в регулярках НХЛ

Марк-Андре Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты».

Сегодня «Уайлд» уступили «Вегасу » (2:3, 2-4) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и завершили участие в турнире.

40-летний голкипер официально завершил карьеру после этой игры. Этот розыгрыш плей-офф стал для него 18-м в карьере, что является рекордом НХЛ.

В активе Флери три Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга » (2009, 2016, 2017), «Везина Трофи» (2021) и второе место в истории лиги по числу матчей (1051) и побед (575) в регулярных чемпионатах.

По ходу карьеры он выступал за четыре клуба: «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго » и «Миннесоту ». В составе сборной Канады вратарь стал олимпийским чемпионом в 2010 году.

После окончания встречи болельщики скандировали имя Флери, а хоккеисты обеих команд приветствовали его, стуча клюшками по льду.