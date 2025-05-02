40-летний Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты» из плей-офф. У голкипера три Кубка Стэнли, «Везина» и 2-е место по победам в регулярках НХЛ
Марк-Андре Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты».
Сегодня «Уайлд» уступили «Вегасу» (2:3, 2-4) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и завершили участие в турнире.
40-летний голкипер официально завершил карьеру после этой игры. Этот розыгрыш плей-офф стал для него 18-м в карьере, что является рекордом НХЛ.
В активе Флери три Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017), «Везина Трофи» (2021) и второе место в истории лиги по числу матчей (1051) и побед (575) в регулярных чемпионатах.
По ходу карьеры он выступал за четыре клуба: «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». В составе сборной Канады вратарь стал олимпийским чемпионом в 2010 году.
После окончания встречи болельщики скандировали имя Флери, а хоккеисты обеих команд приветствовали его, стуча клюшками по льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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