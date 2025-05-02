  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 40-летний Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты» из плей-офф. У голкипера три Кубка Стэнли, «Везина» и 2-е место по победам в регулярках НХЛ
Видео
28

40-летний Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты» из плей-офф. У голкипера три Кубка Стэнли, «Везина» и 2-е место по победам в регулярках НХЛ

Марк-Андре Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты».

Сегодня «Уайлд» уступили «Вегасу» (2:3, 2-4) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и завершили участие в турнире.

40-летний голкипер официально завершил карьеру после этой игры. Этот розыгрыш плей-офф стал для него 18-м в карьере, что является рекордом НХЛ.

В активе Флери три Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017), «Везина Трофи» (2021) и второе место в истории лиги по числу матчей (1051) и побед (575) в регулярных чемпионатах.

По ходу карьеры он выступал за четыре клуба: «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». В составе сборной Канады вратарь стал олимпийским чемпионом в 2010 году.

После окончания встречи болельщики скандировали имя Флери, а хоккеисты обеих команд приветствовали его, стуча клюшками по льду.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoМарк-Андре Флери
logoКубок Стэнли
logoПиттсбург
logoМиннесота
logoЧикаго
logoНХЛ
logoВегас
видео
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Флери вышел на лед в 18-м розыгрыше Кубка Стэнли в карьере, побив рекорд Руа и Бродера среди вратарей. Он заменил Густавссона в 5-м матче серии с «Вегасом»
830 апреля, 05:50
Флери сыграл в овертайме матча с «Анахаймом», отразил 5 бросков и одержал 575-ю победу в НХЛ. Это была его последняя игра в регулярке в карьере
1816 апреля, 04:45
Карбери о рукопожатиях игроков «Вашингтона» с Флери: «Овечкин сказал, что это заключительный матч против Марка-Андре. Он хотел отдать дань уважения за его впечатляющую карьеру»
328 марта, 11:45
Главные новости
Никита Щитов: «Я за то, чтобы фамилии на джерси писали кириллицей. В латинице нет смысла – я не видел, чтобы в других странах активно транслировали КХЛ»
115 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Рекорд Овечкина сплотил многих россиян. Если сейчас спросить, кто лучший спортсмен страны, все скажут – Овечкин. Это не 3 и не 6%, а значительно больше»
732 минуты назад
Дорофеев пропустил 6-й матч серии с «Миннесотой» из-за травмы. 24-летний форвард – лучший снайпер «Вегаса» в регулярке
сегодня, 09:29
Маккиннон лидирует в списке снайперов Кубка Стэнли – 6 шайб, Макдэвид в топе бомбардиров – 11 очков
11сегодня, 08:44
Ротенберг о 4:1 с Казахстаном: «Одна пропущенная шайба – много для «России 25». Где‑то не разобрали ситуацию, обязательно посмотрим и улучшим»
17сегодня, 08:26
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва примет «Трактор» в 3-м матче полуфинала при 0-2 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
50сегодня, 08:20
Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью
13сегодня, 08:10
На Маккиннона записали победный гол в 6-м матче серии с «Далласом». Форвард «Старс» Стил выносил шайбу со своего пятачка и попал в партнера Блэкуэлла, от которого она зашла в ворота
17сегодня, 07:20Видео
Ничушкин вышел на 13-е место среди россиян в НХЛ по голам в плей-офф (26), обогнав Каменского. До Ларионова – 4 шайбы
7сегодня, 05:50
Кузьменко без очков в 6-м матче серии с «Эдмонтоном»: 3 броска, 1 блок, 4 потери и «минус 2» за 16:50. У него 3+3 и «минус 5» в 6 играх в плей-офф НХЛ
11сегодня, 05:35
Ко всем новостям
Последние новости
Макдэвид о выходе «Эдмонтона» во 2-й раунд: «Лос-Анджелес» – отличная команда, нелегко обыгрывать ее 4 года подряд. Мы должны гордиться серией, но следующую хотим начать лучше»
552 минуты назад
ЧМ-2025. Дивизион 1В. Южная Корея и Литва играют за повышение в классе, Испания и Хорватия проведут матч за спасение от вылета, Китай и Эстония – за 3-е место
3сегодня, 09:31Live
Маккиннон о своем победном голе в 6-м матче серии с «Далласом»: «Курьез, но это заслуженно. Мне очень повезло. В 7-й игре таких моментов будет еще больше, надеюсь»
1сегодня, 07:55
Хинтц набрал 2+2 в 6-м матче серии с «Колорадо», Рантанен – 1+3. Все очки форвардов «Далласа» пришлись на один период (2-й), это рекорд НХЛ для партнеров
1сегодня, 07:35
«Лулео» с 38-летним Умарком стал чемпионом Швеции впервые с 1996 года. В финале клуб победил «Брюнэс» с Сильвербергом и Линдблумом (4-2)
5сегодня, 06:58
ЮЧМ-2025. 1/2 финала. Канада сыграет со Словакией, США против Швеции
сегодня, 06:45
«Торонто» прошел 1-й раунд плей-офф во 2-й раз за 3 сезона, победа в кубковой серии – 2-я после 2004 года. Во 2-м раунде «Лифс» сыграют с «Флоридой», выбившей их на этой стадии в 2023-м
10сегодня, 06:00
Подколзин в 6-м матче серии с «Кингс»: ассист, 1 бросок, 2 блока, 2 хита и «+1» за 8:52. У него 0+4 в 6 играх в текущем плей-офф НХЛ
4сегодня, 05:25
У Любушкина и Джонстона по «минус 5» в 6-м матче серии с «Колорадо». Дадонов, Бенн и Харли завершили игру с «минус 3»
1сегодня, 05:10
Умер 2-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флайерс» Эд ван Имп. Он набрал 1024 минуты штрафа в 703 играх в НХЛ и нанес удар в голову Харламову в матче суперсерии
2сегодня, 03:58