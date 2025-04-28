Роман Ротенберг: «В СКА работает система, нигде в мире к ребятам нет такого отношения. От меня, от «Газпрома» и лично Миллера – он говорил такие вещи, что даже я был готов забить сколько угодно»
«У нас в СКА работает система. Как играют ребята из школы – комбинационно, вместе, в современный, в правильный и умный хоккей.
У нас в Красногорске тренируется команда «Красная Машина Юниор». В прошлом году она дала подпитку клубу МХЛ, и несколько человек из Подмосковья присоединились к «СКА‑1946», стали лидерами и выиграли Кубок Харламова. Проделан огромный объем работы!
Дальше – клуб ВХЛ. Там молодая команда, они тоже играют в этот хоккей. И есть детали, которые всегда нужно улучшать. А потом – КХЛ.
А когда наши ребята вернутся из НХЛ – поверьте мне, при всем нашем уважении – они поймут, что нигде в мире нет к ним такого отношения, которое они получали в СКА. От меня лично, от руководства клуба, от ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера.
Он постоянно с нами общался и говорил такие вещи, что даже я был готов сам выйти на лед и забить сколько угодно шайб!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о возвращении России: «Выставят хоккеистов НХЛ против нас – мы их обыграем. Будем играть в другой хоккей – я потратил 10 лет, изучая нюансы. Я сам играл, сам понимаю хоккей»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий