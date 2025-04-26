Ротенберг выложил фото с ростовой фигурой Третьяка: «Яйца в кулак и на пятак!»
Роман Ротенберг выложил фото с ростовой фигурой Владислава Третьяка.
25 апреля бывшему вратарю сборной СССР и действующему президенту ФХР исполнилось 73 года.
Главный тренер СКА опубликовал фотографию с ростовой фигурой вратаря в форме сборной СССР.
«Яйца в кулак и на пятак!» – подписал фото главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Роман Ротенберг: «Третьяк всегда не на словах, а на деле поддерживает детский спорт. Недаром его именем названы турниры в самых разных регионах России для игроков самых разных возрастов»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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