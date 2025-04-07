Песков о том, что Путин поздравил Овечкина с рекордом: «Президент высоко ценит спортивный результат Александра. Телефонного разговора пока не было»

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ценит рекорд Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах лиги – 895 против 894.

«Пока по телефонному разговору с Овечкиным ничего сказать не можем: его не было пока.

Но с другой стороны, сама по себе телеграмма поздравительная от главы государства свидетельствует о том, что действительно президент высоко ценит спортивный результат Овечкина », – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Путин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ: «Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб. Поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи и боевого настроя»