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Песков о том, что Путин поздравил Овечкина с рекордом: «Президент высоко ценит спортивный результат Александра. Телефонного разговора пока не было»

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ценит рекорд Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах лиги – 895 против 894.

«Пока по телефонному разговору с Овечкиным ничего сказать не можем: его не было пока.

Но с другой стороны, сама по себе телеграмма поздравительная от главы государства свидетельствует о том, что действительно президент высоко ценит спортивный результат Овечкина», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Путин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ: «Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб. Поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи и боевого настроя»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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