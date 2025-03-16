Экс-форвард «Ванкувера» и «Бостона» Студника может перейти в КХЛ. 26-летний канадец подписал контракт с агентством Winners

Экс-форвард «Ванкувера» и «Бостона» Джек Студника может перейти в КХЛ.

26-летний хоккеист системы «Лос-Анджелеса » подписал контракт с агентством Winners, которое занимается трудоустройством иностранных игроков в КХЛ.

В текущем сезоне Студника играет за фарм-клуб «Кингс» в АХЛ. В активе канадского нападающего 32 (14+18) очка в 56 матчах.

Он также выступал за «Сан-Хосе » в сезоне-2023/24. Всего Студника провел 112 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и набрал 16 (6+10) очков.

В АХЛ на его счету 215 игр и 152 (56+96) результативных действия.