Барбашев сделал передачу в матче с «Баффало». У форварда «Вегаса» 19+23 в 55 играх

Иван Барбашев сделал передачу в матче с «Баффало» (3:4 Б).

Форвард «Вегаса » набрал 42-е (19+23) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 55 игр.

В матче с «Сэйбрс» за 17:19 (0:39 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».