Барбашев набрал 40-е очко в сезоне НХЛ. У него передача и 4 хита за 18:19 в матче с «Торонто»
Иван Барбашев набрал 40-е очко в сезоне НХЛ.
Нападающий «Вегаса» сделал передачу в матче против «Торонто» (5:2).
Он провел на льду 18:19, совершил 4 силовых приема и допустил 1 потерю.
Теперь на счету Ивана Барбашева 40 (18+22) баллов в 51 игре сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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