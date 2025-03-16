Дин Стюарт о России: «Не сказал бы, что в Москве дорого жить, цены такие же, как и в любом большом городе Северной Америки. В баню ходил, мне очень зашло»

Дин Стюарт сравнил цены в Москве и больших городах Северной Америки.

«Этой первый сезон в России, поэтому, конечно, много чего нового. Но в целом, хоккей един везде. Здесь больше игры с шайбой, а в Северной Америке все вперед. Также здесь меньше силовой борьбы.

В плане восстановления созданы все условия, даже где-то получше. Много приходится путешествовать по сравнению с последними годами, хотя есть московские матчи, где просто меняется площадка. Первая поездка была во Владивосток, я столько не летал! Попробовал черную икру, правда она стоит немало.

Я живу в Москве и не сказал бы, что там дорого жить, в целом, цены такие же, как и в любом другом большом городе Северной Америки.

Кстати, рестораны здесь поинтереснее с точки зрения цен и обслуживания. Например, в первую неделю пребывания я посетил несколько заведений и был крайне доволен.

Несколько раз ходил в баню с парнями, и мне также очень зашло. Зима в России не такая, как в Виннипеге, где я был последние годы, здесь теплее. Это тоже плюс», – сказал защитник «Витязя » Дин Стюарт .