Дин Стюарт о России: «Не сказал бы, что в Москве дорого жить, цены такие же, как и в любом большом городе Северной Америки. В баню ходил, мне очень зашло»
«Этой первый сезон в России, поэтому, конечно, много чего нового. Но в целом, хоккей един везде. Здесь больше игры с шайбой, а в Северной Америке все вперед. Также здесь меньше силовой борьбы.
В плане восстановления созданы все условия, даже где-то получше. Много приходится путешествовать по сравнению с последними годами, хотя есть московские матчи, где просто меняется площадка. Первая поездка была во Владивосток, я столько не летал! Попробовал черную икру, правда она стоит немало.
Я живу в Москве и не сказал бы, что там дорого жить, в целом, цены такие же, как и в любом другом большом городе Северной Америки.
Кстати, рестораны здесь поинтереснее с точки зрения цен и обслуживания. Например, в первую неделю пребывания я посетил несколько заведений и был крайне доволен.
Несколько раз ходил в баню с парнями, и мне также очень зашло. Зима в России не такая, как в Виннипеге, где я был последние годы, здесь теплее. Это тоже плюс», – сказал защитник «Витязя» Дин Стюарт.
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