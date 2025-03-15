Ковальчук об отстранении России: «Трезвомыслящие люди обязаны сделать так, чтобы хотя бы молодежь играла. Наши представители не имеют даже права голоса. Чистый абсурд»
– Сейчас есть подвижки к тому, что сборную России могут допустить на Олимпиаду-2026 в Милан?
– Я читаю то же самое, что и все в газетах, что сейчас будет переизбрание президента МОК, что идут большие изменения. Вижу, что на международные соревнования уже вернули пловцов, лыжников, фигуристов… Это уже о чем-то говорит.
Хорошо, что в принципе есть трезвомыслящие люди в этих организациях, которые просто обязаны сделать хотя бы так, чтобы молодежь точно могла играть.
Потому что дисквалифицируют совсем молодых ребят, а наши представители не имеют даже права голоса, когда принимается такое решение. Это чистый абсурд. А ведь карьера спортсменов очень коротка.
И очень жалко, когда у нас молодежь не может проверить свои силы и конкурировать на международном уровне. Это необходимо для общего развития.
– Вы хотели бы снова поработать в олимпийской сборной России в штабе Алексея Жамнова?
– Вообще этот опыт был уникален и очень интересен. Тогда, в Пекине, было очень непросто. Во-первых – пандемия. Во-вторых, много разных сложностей. Это хороший вызов.
Дай бог, чтобы как можно быстрее приняли бы решение по допуску сборной России. Тогда будет время подготовиться.
Я уверен, что руководство страны и ФХР найдут правильных людей. Если доверят нам, то мы сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в Милане. Однозначно, что у нас есть ребята, которые будут достойно представлять нашу страну, – сказал олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук.
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