Ковальчук об отстранении России: «Трезвомыслящие люди обязаны сделать так, чтобы хотя бы молодежь играла. Наши представители не имеют даже права голоса. Чистый абсурд»

Илья Ковальчук назвал абсурдом отстранение сборной России от турниров.

– Сейчас есть подвижки к тому, что сборную России могут допустить на Олимпиаду-2026 в Милан?

– Я читаю то же самое, что и все в газетах, что сейчас будет переизбрание президента МОК , что идут большие изменения. Вижу, что на международные соревнования уже вернули пловцов, лыжников, фигуристов… Это уже о чем-то говорит.

Хорошо, что в принципе есть трезвомыслящие люди в этих организациях, которые просто обязаны сделать хотя бы так, чтобы молодежь точно могла играть.

Потому что дисквалифицируют совсем молодых ребят, а наши представители не имеют даже права голоса, когда принимается такое решение. Это чистый абсурд. А ведь карьера спортсменов очень коротка.

И очень жалко, когда у нас молодежь не может проверить свои силы и конкурировать на международном уровне. Это необходимо для общего развития.

– Вы хотели бы снова поработать в олимпийской сборной России в штабе Алексея Жамнова?

– Вообще этот опыт был уникален и очень интересен. Тогда, в Пекине, было очень непросто. Во-первых – пандемия. Во-вторых, много разных сложностей. Это хороший вызов.

Дай бог, чтобы как можно быстрее приняли бы решение по допуску сборной России. Тогда будет время подготовиться.

Я уверен, что руководство страны и ФХР найдут правильных людей. Если доверят нам, то мы сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в Милане. Однозначно, что у нас есть ребята, которые будут достойно представлять нашу страну, – сказал олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук .