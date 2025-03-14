НХЛ может расширить регулярный чемпионат до 84 матчей с сезона-2026/27 (Пьер ЛеБрюн)

НХЛ может увеличить регулярный чемпионат до 84 матчей с сезона-2026/27.

«Интересные изменения в структуре календаря НХЛ могут начаться в сезоне-2026/27, когда вступит в силу после продления новое Коллективное соглашение. Сейчас обсуждается много различных идей, и возможны серьезные изменения.

НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ могут договориться, как уже упоминалось ранее, о расширении сезона до 84 игр и сокращении предсезонки. Одна из новых идей, обсуждаемых сейчас, заключается в том, чтобы начинать регулярный сезон раньше – приблизительно в конце сентября – и при этом завершать финал Кубка Стэнли примерно в конце июня.

Другими словами, они могут растянуть календарь регулярного сезона, чтобы сделать его менее загруженным, а также учесть перерывы на международные турниры каждые два года – Олимпийские игры и Кубки мира – и при этом уместить 84 игры.

Идея, которая обсуждалась лигой и Ассоциацией игроков в прошлом году, о завершении сезона на две недели раньше – примерно 10 июня – уже не рассматривается, по всей видимости. Похоже, нам придется привыкнуть к хоккею в конце июня.

Даже если регулярный сезон действительно начнется в конце сентября, плей-офф все равно придется проводить до конца июня. Это, безусловно, серьезное изменение в календаре, если оно произойдет.

Также обсуждается вопрос изменения формулы расписания так, чтобы команды не обязательно играли хотя бы один матч на каждой арене НХЛ в течение сезона. Некоторые клубы настаивают на увеличении количества матчей внутри дивизионов», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн в своей колонке для The Athletic.