«Вегас» продлил контракт с Хиллом на 6 лет, кэпхит – 6,25 млн долларов. Вратарь выиграл Кубок Стэнли-2023 с «Голден Найтс»

«Вегас» продлил контракт с Эдином Хиллом до конца сезона-2030/31.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон . Новое соглашение рассчитано на 6 лет с кэпхитом 6, 25 млн долларов.

28-летний Хилл провел 39 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, одержав 24 победы при 90,6% отбитых бросков и коэффициенте надежности 2,53 Он также четыре раза отыграл на ноль.

24 победы за сезон – седьмой результат в НХЛ и лучший показатель за всю восьмилетнюю карьеру Хилла . Голкипер помог «Вегасу» завоевать Кубок Стэнли в 2023 году в своем первом сезоне в клубе.