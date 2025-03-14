«Вегас» продлил контракт с Хиллом на 6 лет, кэпхит – 6,25 млн долларов. Вратарь выиграл Кубок Стэнли-2023 с «Голден Найтс»
«Вегас» продлил контракт с Эдином Хиллом до конца сезона-2030/31.
Об этом сообщил генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон. Новое соглашение рассчитано на 6 лет с кэпхитом 6, 25 млн долларов.
28-летний Хилл провел 39 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, одержав 24 победы при 90,6% отбитых бросков и коэффициенте надежности 2,53 Он также четыре раза отыграл на ноль.
24 победы за сезон – седьмой результат в НХЛ и лучший показатель за всю восьмилетнюю карьеру Хилла. Голкипер помог «Вегасу» завоевать Кубок Стэнли в 2023 году в своем первом сезоне в клубе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вегаса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости